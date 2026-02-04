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Регион
Опубликовано 4 февраля, 15:43

На Западе размечтались о «резкой смене тона России» на переговорах по Украине

Politico объяснило изменение позиции России на переговорах в Абу-Даби

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская делегация изменила стиль работы на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, пишет Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, в Москве считают, что Европа стала куда серьезнее относиться к вопросам обороны, наращивает производство вооружений и стремится сократить зависимость от США в сфере безопасности.

«Сотрудники российской разведки работали профессионально, вникая в практические детали», — отметил экс-чиновник, который до сих пор консультирует офис президента Украины.

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Очередной раунд переговоров России, Украины и США проходит в Абу-Даби 4–5 февраля. Одной из ключевых тем обсуждений, по данным СМИ, стал территориальный вопрос. Делегацию РФ в ходе встреч в Абу-Даби возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. От США представлены спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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Марина Фещенко
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