Анализ переговорного процесса в Абу-Даби, проведённый тарологом Беллой Винкс специально для Life.ru, указывает на затяжную паузу. В основе текущей ситуации лежит аркан «Повешенный», который традиционно интерпретируется как состояние неопределённости и неготовность сторон к активным действиям.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы (февраль и март) процесс будет развиваться крайне медленно под влиянием «Рыцаря пентаклей». Винкс отмечает, что этот период ознаменуется формализмом: бесконечной перепиской и протокольными встречами, которые создадут лишь иллюзию движения, не принося реальных прорывов.

Трансформация ситуации, судя по карте «Колесо фортуны», ожидается не ранее конца весны или начала лета. Таролог поясняет, что в мае или июне могут вмешаться внешние обстоятельства, не зависящие от воли самих участников диалога. По её мнению, это приведёт к смене курса, так как сохранение текущего статус-кво станет невыгодным для сторон.

Закрепление возможных перемен обозначено картой «Туз жезлов». Она трактуется как новый импульс: иной формат диалога, появление нового посредника или свежая логика переговорного процесса. После долгой паузы может возникнуть ощущение реального шанса на подвижки. Белла Винкс подчёркивает, что ключевой «Повешенный» в раскладе говорит о вынужденной остановке и необходимости переосмысления стратегии всеми сторонами, прежде чем процесс сможет сдвинуться с мёртвой точки.

Ранее сообщалось, что в ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта между Россией, Украиной и США, проходящих в Абу-Даби, участники исходят из понимания неприемлемости вступления Украины в НАТО. Все стороны обсуждают этот вопрос и учитывают, что Незалежная не будет принимать участие в Североатлантическом альянсе.