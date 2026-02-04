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Регион
Опубликовано 4 февраля, 11:09

Дмитриев показал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kadmitriev

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kadmitriev

Столица Объединённых Арабских Эмиратов вновь становится центром дипломатической активности. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев продемонстрировал готовность к предстоящему дипломатическому раунду.

Чиновник опубликовал в социальной сети фотографию Абу-Даби, сделанную с борта самолёта. Этим снимком он фактически подтвердил своё присутствие в регионе, где на 4–5 февраля запланировано проведение новых переговоров, посвящённых ситуации на Украине.

Предстоящая встреча в ОАЭ рассматривается как очередной этап в поиске путей урегулирования конфликта, а участие в процессе спецпредставителя президента подчеркивает значимость экономической и инвестиционной составляющей в рамках международного диалога.

Российская делегация, предположительно, прибыла в Абу-Даби
Российская делегация, предположительно, прибыла в Абу-Даби

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января.

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Оксана Попова
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