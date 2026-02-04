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Опубликовано 4 февраля, 13:33

Встреча в Абу-Даби началась с констатации невозможности вступления Украины в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

В ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта между Россией, Украиной и США, проходящих в Абу-Даби, стороны исходят из понимания о неприемлемости вступления Незалежной в Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников», — сказал собеседник агентства.

Умеров: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся в формате рабочих групп
Умеров: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся в формате рабочих групп

Напомним, что в Абу-Даби 4–5 февраля проходит второй раунд трёхсторонних переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля сообщила, что состав российской делегации остаётся прежним. Сегодня переговорный процесс стартовал в трёхстороннем формате. Далее пройдёт работа в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация.

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Наталья Демьянова
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