Встреча в Абу-Даби началась с констатации невозможности вступления Украины в НАТО

В ходе текущих переговоров по урегулированию конфликта между Россией, Украиной и США, проходящих в Абу-Даби, стороны исходят из понимания о неприемлемости вступления Незалежной в Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в Абу-Даби 4–5 февраля проходит второй раунд трёхсторонних переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля сообщила, что состав российской делегации остаётся прежним. Сегодня переговорный процесс стартовал в трёхстороннем формате. Далее пройдёт работа в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация.