Новый раунд российско-украинских переговоров в Абу-Даби будет закрытым

Следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта пройдёт в Абу-Даби 4–5 февраля в закрытом формате: участие не предусмотрено. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут», — сказал информатор.

Предстоящие переговоры станут продолжением работы трёхсторонней группы по вопросам безопасности, предыдущие встречи которой прошли в Абу-Даби 23–24 января.