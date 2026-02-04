Новый раунд российско-украинских переговоров в Абу-Даби будет закрытым
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Следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта пройдёт в Абу-Даби 4–5 февраля в закрытом формате: участие не предусмотрено. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.
«Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут», — сказал информатор.
Предстоящие переговоры станут продолжением работы трёхсторонней группы по вопросам безопасности, предыдущие встречи которой прошли в Абу-Даби 23–24 января.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби будет таким же, как и на предыдущей встрече. По его словам, консультации рабочих групп начнутся в среду и, согласно графику, продлятся до конца четверга. В Абу-Даби уже прибыли все три делегации.
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