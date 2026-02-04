Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Россией

Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где 4–5 февраля запланирован очередной раунд переговоров с участием представителей США и России. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В Белом доме подтвердили, что в обсуждениях примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее украинская сторона заявляла, что переговоры начнутся с двусторонних встреч с американцами. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров пообещал, что по итогам переговоров в Абу-Даби могут появиться конкретные результаты по вопросу обмена пленными.

О составе делегации сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в переговорах участвуют Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз, а также Давид Арахамия.

Госсекретарь США Марко Рубио в начале заявлял, что представителей Вашингтона на переговорах не будет, однако позже СМИ сообщили о визите Уиткоффа, что впоследствии подтвердили в Белом доме.

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января.