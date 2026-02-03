Песков раскрыл, кто войдёт в состав делегации России для переговоров в Абу-Даби

Состав российской делегации на предстоящих переговорах рабочих групп в Абу-Даби будет тем же, что и на предыдущей встрече. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами

«Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз», — сказал Песков.

Консультации в рамках рабочих групп начнутся в среду и, согласно графику, продлятся до конца четверга.

Ранее Дмитрий Песков пояснил, что запланированные на 1 февраля переговоры по Украине в Абу-Даби были перенесены на 4-е и 5-е число из-за необходимости согласовать графики всех участвующих сторон. На некоторых направлениях сторонам удалось найти точки соприкосновения, но остаются вопросы, по которым их мнения кардинально расходятся, указал представитель Кремля.