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Регион
Опубликовано 2 февраля, 14:13

Песков назвал причину переноса нового раунда переговоров в Абу-Даби

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Переговоры по Украине в Абу-Дабу, изначально планировавшиеся на 1 февраля, были перенесены на 4-5 числа из-за необходимости состыковать графики всех трёх сторон. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трёх сторон», — сказал он.

По словам Пескова, урегулирование украинского конфликта — это сложный и разновекторный процесс. На некоторых направлениях сторонам удалось найти точки соприкосновения, но остаются вопросы, по которым их мнения кардинально расходятся. Несмотря на трудности, Россия сохраняет открытость к переговорам и готова продолжать работу, подчеркнул представитель Кремля.

Песков не стал раскрывать детали переговоров Дмитриева с Уиткоффом, но сделал намёк
Песков не стал раскрывать детали переговоров Дмитриева с Уиткоффом, но сделал намёк

Ранее Дмитрий Песков официально подтвердил журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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