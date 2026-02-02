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Опубликовано 2 февраля, 10:02

Песков объявил даты второго раунда переговоров в Абу-Даби

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Второй раунд переговоров трёхсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду и четверг – 4 и 5 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после объявления Владимира Зеленского о переносе встречи.

«Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — указал представитель Кремля.

Он пояснил, что встреча изначально была запланирована на прошлое воскресенье, но потребовалось дополнительное согласование графиков всех трёх сторон.

Саммит в Абу-Даби был отложен после «неожиданной встречи» делегаций РФ и США
Саммит в Абу-Даби был отложен после «неожиданной встречи» делегаций РФ и США

Ранее Владимир Зеленский сделал официальное заявление о согласовании дат трёхсторонних переговоров. Он сообщил, что новые встречи состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к предметному и содержательному диалогу.

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Александра Мышляева
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