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Опубликовано 1 февраля, 12:11

Зеленский объявил о переносе переговоров в Абу-Даби на 4–5 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский объявил о переносе очередного раунда трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Новая встреча по урегулированию конфликта пройдёт в Абу-Даби 4–5 февраля.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трёхсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору», – написал Зеленский.

МИД РФ не стал комментировать информацию о новой встрече по Украине в Абу-Даби
МИД РФ не стал комментировать информацию о новой встрече по Украине в Абу-Даби

Неопределённость в отношении нового раунда переговоров по Украине возникла ещё вчера. Сегодня сообщалось, что встреча представителей России, Украины и США, запланированная на 1 февраля, вероятно, не состоится.

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Наталья Афонина
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