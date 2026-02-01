Зеленский объявил о переносе переговоров в Абу-Даби на 4–5 февраля
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Владимир Зеленский объявил о переносе очередного раунда трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Новая встреча по урегулированию конфликта пройдёт в Абу-Даби 4–5 февраля.
«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трёхсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору», – написал Зеленский.
Неопределённость в отношении нового раунда переговоров по Украине возникла ещё вчера. Сегодня сообщалось, что встреча представителей России, Украины и США, запланированная на 1 февраля, вероятно, не состоится.
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