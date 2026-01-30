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Опубликовано 30 января, 15:24

МИД РФ не стал комментировать информацию о новой встрече по Украине в Абу-Даби

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не стала комментировать сведения о новом этапе переговоров по Украине в Абу-Даби.

«Предстоящую встречу позволю себе не комментировать пока. Обязательно это сделаем, но чуть позже», — заявила Захарова.

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Напомним, что 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трёхсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. По их завершении российский источник сообщил о достижении неких результатов, подробности которых остаются конфиденциальными. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал развитие ситуации вокруг Украины после этих дискуссий как «очень хорошее». Следующий этап переговоров намечен на 1 февраля и будет двусторонним. Участие американской стороны в нём пока не подтверждено.

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Оксана Попова
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