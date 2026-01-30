МИД РФ не стал комментировать информацию о новой встрече по Украине в Абу-Даби

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не стала комментировать сведения о новом этапе переговоров по Украине в Абу-Даби.

«Предстоящую встречу позволю себе не комментировать пока. Обязательно это сделаем, но чуть позже», — заявила Захарова.