МИД РФ не стал комментировать информацию о новой встрече по Украине в Абу-Даби
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не стала комментировать сведения о новом этапе переговоров по Украине в Абу-Даби.
«Предстоящую встречу позволю себе не комментировать пока. Обязательно это сделаем, но чуть позже», — заявила Захарова.
Напомним, что 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трёхсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. По их завершении российский источник сообщил о достижении неких результатов, подробности которых остаются конфиденциальными. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал развитие ситуации вокруг Украины после этих дискуссий как «очень хорошее». Следующий этап переговоров намечен на 1 февраля и будет двусторонним. Участие американской стороны в нём пока не подтверждено.
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