FT: США в Абу-Даби предложили Украине и РФ паузу в ударах по энергообъектам
Объединённые Арабские Эмираты. Абу-Даби. Член российской делегации после переговоров у гостиницы «Ритц Карлтон». Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Американская делегация на закрытых переговорах в Абу-Даби предложила России и Украине рассмотреть взаимную паузу в ударах по энергообъектам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
«Это была идея делегации США, чтобы Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетическим объектам друг друга в качестве... шага к деэскалации на фоне напряжённых переговоров по урегулированию», — говорится в материале.
Согласно информации издания, такая инициатива была представлена как возможный шаг к деэскалации конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о личных обращениях к президенту РФ Владимиру Путину с призывом воздержаться от ударов по украинской энергоинфраструктуре.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что её удары нацелены исключительно на объекты военно-промышленного комплекса и обеспечивающую их энергетическую инфраструктуру Украины, в то время как действия ВСУ направлены против гражданских энергообъектов.
Напомним, что 23-24 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. Российская сторона сообщила о достижении неких результатов, но не раскрыла их. Следующий этап переговоров, запланированный на 1 февраля, пройдёт без участия американцев. Глава делегации РФ, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков отметил, что на предыдущих встречах в Абу-Даби украинская делегация выглядела уныло, в то время как российские представители были в приподнятом настроении.
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