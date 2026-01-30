FT: США в Абу-Даби предложили Украине и РФ паузу в ударах по энергообъектам

Американская делегация на закрытых переговорах в Абу-Даби предложила России и Украине рассмотреть взаимную паузу в ударах по энергообъектам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Это была идея делегации США, чтобы Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетическим объектам друг друга в качестве... шага к деэскалации на фоне напряжённых переговоров по урегулированию», — говорится в материале.

Согласно информации издания, такая инициатива была представлена как возможный шаг к деэскалации конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о личных обращениях к президенту РФ Владимиру Путину с призывом воздержаться от ударов по украинской энергоинфраструктуре.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что её удары нацелены исключительно на объекты военно-промышленного комплекса и обеспечивающую их энергетическую инфраструктуру Украины, в то время как действия ВСУ направлены против гражданских энергообъектов.