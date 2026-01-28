Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля

Переговоры трёхсторонней группы (РФ, США и Украина) по урегулированию конфликта продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Россией, Украиной и США: главное

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Россией, Украиной и США: главное

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