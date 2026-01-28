Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля
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Переговоры трёхсторонней группы (РФ, США и Украина) по урегулированию конфликта продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональда Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.
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