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Опубликовано 28 января, 13:47

Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры трёхсторонней группы (РФ, США и Украина) по урегулированию конфликта продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Россией, Украиной и США: главное
В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Россией, Украиной и США: главное

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональда Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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