Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине в Абу-Даби

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как очень хорошие. Он поделился мнением с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Вскоре Трамп должен был вылететь в рабочую поездку в Де-Мойн.

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — приводит комментарий американского лидера ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине почти завершён. В интервью радиостанции WABC он выразил надежду на скорое прекращение боевых действий.

В Абу-Даби завершился второй день работы трёхсторонней группы по безопасности. В ней участвовали представители России, США и Украины. Власти ОАЭ назвали переговоры позитивными и конструктивными. Президент России Владимир Путин положительно оценивает усилия Трампа и его администрации по урегулированию ситуации на Украине.