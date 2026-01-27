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Опубликовано 27 января, 18:33

Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине в Абу-Даби

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как очень хорошие. Он поделился мнением с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Вскоре Трамп должен был вылететь в рабочую поездку в Де-Мойн.

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», приводит комментарий американского лидера ТАСС.

Белый дом назвал историческим событием переговоры по Украине в ОАЭ
Белый дом назвал историческим событием переговоры по Украине в ОАЭ

Ранее Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине почти завершён. В интервью радиостанции WABC он выразил надежду на скорое прекращение боевых действий.

В Абу-Даби завершился второй день работы трёхсторонней группы по безопасности. В ней участвовали представители России, США и Украины. Власти ОАЭ назвали переговоры позитивными и конструктивными. Президент России Владимир Путин положительно оценивает усилия Трампа и его администрации по урегулированию ситуации на Украине.

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Лия Мурадьян
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