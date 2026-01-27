Трамп заявил, что конфликт на Украине «близок к завершению»

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине, по его мнению, близок к завершению. В интервью радиостанции WABC он отметил, что рассчитывает на скорое прекращение боевых действий.

Американский лидер подчеркнул, что выступает за прекращение кровопролития и вновь заявил, что изначально считал достижение мира по этому вопросу несложной задачей.