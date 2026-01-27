Трамп заявил, что конфликт на Украине «близок к завершению»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине, по его мнению, близок к завершению. В интервью радиостанции WABC он отметил, что рассчитывает на скорое прекращение боевых действий.
Американский лидер подчеркнул, что выступает за прекращение кровопролития и вновь заявил, что изначально считал достижение мира по этому вопросу несложной задачей.
Ранее в Абу-Даби завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины, которые власти ОАЭ охарактеризовали как позитивные и конструктивные. Президент России Владимир Путин положительно оценивает попытки американского лидера Дональда Трампа и его администрации содействовать урегулированию на Украине.
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