В Кремле раскрыли детали нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл формат предстоящих переговоров между российской и украинской делегациями в Абу-Даби. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Он пояснил, что такая встреча на более низком уровне была организована по договорённости между американской и украинской сторонами. Ушаков также подтвердил, что в повестке переговоров по урегулированию остаётся множество вопросов, однако ключевым из них является территориальный. При этом так называемые гарантии безопасности для Киева не согласовывались с российской стороной.