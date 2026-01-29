Начальник ГРУ Костюков рассказал о плохом настроении делегации Киева в Абу-Даби

На прошедших в конце прошлой неделе переговорах в Абу-Даби делегация Украины пребывала в грустном настроении, в то время как российские переговорщики находились в хорошем. Об этом заявил Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Костюков рассказал о плохом настроении украинской делегации в Абу-Даби. Видео © Telegram / «Юнашев Live»

«У украинцев грустное настроение. У нас хорошее», — приводит слова разведчика корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Такой ответ Костюков дал в Кремле перед переговорами президента России Владимира Путина с лидером Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта с участием России, США и Украины. Консультации принесли «определённые результаты». Делегацию РФ на встрече возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Следующая встреча состоится 1 февраля.