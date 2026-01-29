ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 11:06

Начальник ГРУ Костюков по-пионерски ответил на вопрос о готовности к новой встрече по Украине

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Замначальника Генштаба – начальник ГРУ Игорь Костюков, который возглавлял делегацию российских переговорщиков на недавней встрече в Абу-Даби по Украине, по-пионерски ответил на вопрос о готовности продолжения диалога на международной арене. Лаконичный, но выразительный ответ он дал на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева.

Глава нашей переговорной группы Игорь Костюков по-пионерски ответил на вопрос, готов ли он ко второй встрече в Абу-Даби. Видео © Telegram / Юнашев Life.ru

На прямой вопрос, готово ли российское руководство вновь отправиться на переговоры, Костюков ответил предельно ясно и эмоционально, напомнив известную фразу советских времён.

«Всегда готов!» — ответил он.

Юнашев назвал примечательным состав делегации РФ для переговоров с лидером Сирии
Юнашев назвал примечательным состав делегации РФ для переговоров с лидером Сирии

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошла встреча трёхсторонней рабочей группы РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — в материале Life.ru.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar