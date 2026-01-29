Начальник ГРУ Костюков по-пионерски ответил на вопрос о готовности к новой встрече по Украине

Замначальника Генштаба – начальник ГРУ Игорь Костюков, который возглавлял делегацию российских переговорщиков на недавней встрече в Абу-Даби по Украине, по-пионерски ответил на вопрос о готовности продолжения диалога на международной арене. Лаконичный, но выразительный ответ он дал на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева.

Глава нашей переговорной группы Игорь Костюков по-пионерски ответил на вопрос, готов ли он ко второй встрече в Абу-Даби. Видео © Telegram / Юнашев Life.ru

На прямой вопрос, готово ли российское руководство вновь отправиться на переговоры, Костюков ответил предельно ясно и эмоционально, напомнив известную фразу советских времён.

«Всегда готов!» — ответил он.

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошла встреча трёхсторонней рабочей группы РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — в материале Life.ru.