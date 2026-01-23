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Опубликовано 23 января, 10:34
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Новая фигура в переговорном процессе: Чем известен глава делегации РФ Костюков и почему он летит в Абу-Даби

Политологи рассказали, что Костюкова назначили главой делегации РФ, чтобы вести переговоры с позиции силы

Игорь Костюков. Обложка © Kremlin.ru

Игорь Костюков. Обложка © Kremlin.ru

23 и 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится встреча трёхсторонней рабочей группы РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса, Life.ru рассказали политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов и доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Павел Данилин напомнил, что Костюков — новая фигура в переговорном процессе. По его мнению, данное назначение может носить демонстративный характер и является ответом на появление в украинской делегации главы ГУР Кирилла Буданова*. Данилин подчеркнул, что фигура Костюкова призвана показать, что мы намерены вести диалог с позиции силы.

Костюков — Герой России, он боролся с «Исламским государством»**, то есть всю свою карьеру сражался с террористами. С украинской стороны на переговорах будет присутствовать весьма неприятная фигура — Буданов*. Назначение же представителя Генштаба Костюкова главой переговорной группы от России — это сигнал. Он означает, что России, безусловно, не нравится такая ситуация, но мы готовы обсуждать вопросы территорий, военную составляющую и так называемые гарантии безопасности — причём не только для Украины, но и для России, а также для русскоязычных жителей Украины. Таким образом, это

Павел Данилин

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа

По мнению Марата Баширова, Костюков может курировать вопросы, которые касаются вывода вооружённых сил Украины с нашей территории.

Наши вопросы безопасности, очевидно, касаются вывода вооружённых сил Украины с нашей территории — там, где они ещё находятся. Это не просто щелчок пальцами, а целый план мероприятий. Какие именно планы? Кто выходит первым, кто — вторым, какими колоннами они движутся, куда и каким образом, как это контролируется, кто наблюдает за процессом? Что делать, если вдруг кто-то начнёт стрелять? Это всё важно, поэтому Костюков и возглавит группу. Также важно учитывать, что на складах у противника есть продовольствие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, и эти склады могут быть вывезены. Также нужно предусмотреть последовательность вывода вооружений, на какое расстояние отодвигаются различные виды техники.

Марат Баширов

Политолог, профессор ВШЭ

Даже если пока нет окончательного решения о выводе ВСУ, такой план мероприятий должен быть, подчёркивает политолог. Он может понадобиться через четыре месяца или через полгода — сроки значения не имеют. Важна сама последовательность и подготовка.

Баширов обратил внимание, что в Абу-Даби также летит «невоенное» лицо — глава РФПИ Кирилл Дмитриев, и это говорит о том, что, помимо вопросов безопасности, есть и другие вопросы.

Кремль раскрыл детали о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Кремль раскрыл детали о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Напомним, сегодня ночью в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась более 3,5 часа, стороны обсудили, в том числе, переговоры американского лидера с Зеленским в Давосе. А сегодня, 23 января, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, вместе с ним в ОАЭ отправится и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

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** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Александра Вишнякова
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