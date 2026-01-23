Новая фигура в переговорном процессе: Чем известен глава делегации РФ Костюков и почему он летит в Абу-Даби
Политологи рассказали, что Костюкова назначили главой делегации РФ, чтобы вести переговоры с позиции силы
Игорь Костюков. Обложка © Kremlin.ru
23 и 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится встреча трёхсторонней рабочей группы РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса, Life.ru рассказали политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов и доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Павел Данилин напомнил, что Костюков — новая фигура в переговорном процессе. По его мнению, данное назначение может носить демонстративный характер и является ответом на появление в украинской делегации главы ГУР Кирилла Буданова*. Данилин подчеркнул, что фигура Костюкова призвана показать, что мы намерены вести диалог с позиции силы.
Костюков — Герой России, он боролся с «Исламским государством»**, то есть всю свою карьеру сражался с террористами. С украинской стороны на переговорах будет присутствовать весьма неприятная фигура — Буданов*. Назначение же представителя Генштаба Костюкова главой переговорной группы от России — это сигнал. Он означает, что России, безусловно, не нравится такая ситуация, но мы готовы обсуждать вопросы территорий, военную составляющую и так называемые гарантии безопасности — причём не только для Украины, но и для России, а также для русскоязычных жителей Украины. Таким образом, это
По мнению Марата Баширова, Костюков может курировать вопросы, которые касаются вывода вооружённых сил Украины с нашей территории.
Наши вопросы безопасности, очевидно, касаются вывода вооружённых сил Украины с нашей территории — там, где они ещё находятся. Это не просто щелчок пальцами, а целый план мероприятий. Какие именно планы? Кто выходит первым, кто — вторым, какими колоннами они движутся, куда и каким образом, как это контролируется, кто наблюдает за процессом? Что делать, если вдруг кто-то начнёт стрелять? Это всё важно, поэтому Костюков и возглавит группу. Также важно учитывать, что на складах у противника есть продовольствие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, и эти склады могут быть вывезены. Также нужно предусмотреть последовательность вывода вооружений, на какое расстояние отодвигаются различные виды техники.
Даже если пока нет окончательного решения о выводе ВСУ, такой план мероприятий должен быть, подчёркивает политолог. Он может понадобиться через четыре месяца или через полгода — сроки значения не имеют. Важна сама последовательность и подготовка.
Баширов обратил внимание, что в Абу-Даби также летит «невоенное» лицо — глава РФПИ Кирилл Дмитриев, и это говорит о том, что, помимо вопросов безопасности, есть и другие вопросы.
Напомним, сегодня ночью в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась более 3,5 часа, стороны обсудили, в том числе, переговоры американского лидера с Зеленским в Давосе. А сегодня, 23 января, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, вместе с ним в ОАЭ отправится и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.