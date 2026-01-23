Новая фигура в переговорном процессе: Чем известен глава делегации РФ Костюков и почему он летит в Абу-Даби

Наши вопросы безопасности, очевидно, касаются вывода вооружённых сил Украины с нашей территории — там, где они ещё находятся. Это не просто щелчок пальцами, а целый план мероприятий. Какие именно планы? Кто выходит первым, кто — вторым, какими колоннами они движутся, куда и каким образом, как это контролируется, кто наблюдает за процессом? Что делать, если вдруг кто-то начнёт стрелять? Это всё важно, поэтому Костюков и возглавит группу. Также важно учитывать, что на складах у противника есть продовольствие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, и эти склады могут быть вывезены. Также нужно предусмотреть последовательность вывода вооружений, на какое расстояние отодвигаются различные виды техники.