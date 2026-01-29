Путин поблагодарил лидера ОАЭ за посредничество в урегулировании конфликта с Украиной
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Глава государства Владимир Путин подчеркнул значимость усилий Объединённых Арабских Эмиратов в содействии разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. Во время открытия двусторонних переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, проходивших в Кремле, российский лидер отметил значительный вклад эмиратской стороны в проведение обменов пленными гражданами и обеспечение взаимодействия в рамках урегулирования конфликта.
Путин поблагодарил лидера ОАЭ за посредничество в урегулировании конфликта с Украиной. Видео © Life.ru
Путин особо выделил роль ОАЭ в организации встреч и обсуждений, способствующих поиску путей решения напряжённости. Российский президент назвал вклад Эмиратов важным фактором стабильности и мира в данном конфликте, подтвердив высокую оценку действий эмиратских партнёров.
Напомним, делегация из ОАЭ прибыла в Москву с официальным визитом. Гостей встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ожидается, что Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян проведёт встречу с Владимиром Путиным. Мы писали о составе российской делегации. Известно, что в неё вошёл, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.
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