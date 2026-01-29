ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 11:51

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за посредничество в урегулировании конфликта с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин подчеркнул значимость усилий Объединённых Арабских Эмиратов в содействии разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. Во время открытия двусторонних переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, проходивших в Кремле, российский лидер отметил значительный вклад эмиратской стороны в проведение обменов пленными гражданами и обеспечение взаимодействия в рамках урегулирования конфликта.

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за посредничество в урегулировании конфликта с Украиной. Видео © Life.ru

Путин особо выделил роль ОАЭ в организации встреч и обсуждений, способствующих поиску путей решения напряжённости. Российский президент назвал вклад Эмиратов важным фактором стабильности и мира в данном конфликте, подтвердив высокую оценку действий эмиратских партнёров.

Напомним, делегация из ОАЭ прибыла в Москву с официальным визитом. Гостей встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ожидается, что Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян проведёт встречу с Владимиром Путиным. Мы писали о составе российской делегации. Известно, что в неё вошёл, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

Песков подтвердил статус ОАЭ как ключевого партнёра России в арабском мире
Песков подтвердил статус ОАЭ как ключевого партнёра России в арабском мире

23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • Путин
  • ОАЭ
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar