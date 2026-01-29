Глава государства Владимир Путин подчеркнул значимость усилий Объединённых Арабских Эмиратов в содействии разрешению кризисной ситуации вокруг Украины. Во время открытия двусторонних переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, проходивших в Кремле, российский лидер отметил значительный вклад эмиратской стороны в проведение обменов пленными гражданами и обеспечение взаимодействия в рамках урегулирования конфликта.

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за посредничество в урегулировании конфликта с Украиной. Видео © Life.ru

Путин особо выделил роль ОАЭ в организации встреч и обсуждений, способствующих поиску путей решения напряжённости. Российский президент назвал вклад Эмиратов важным фактором стабильности и мира в данном конфликте, подтвердив высокую оценку действий эмиратских партнёров.