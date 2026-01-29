ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 13:20

Кадыров посоветовал украинской делегации в Абу-Даби согласиться на все условия России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что украинской стороне на предстоящих переговорах в Абу-Даби необходимо принять все условия России. Свою позицию он лаконично высказал в комментарии URA.RU.

Кадыров посоветовал украинской делегации согласиться на все условия РФ. Видео © Telegram / URA.RU

«Согласиться на все условия», — ответил глава Чеченской Республики, дополнив, что он выступает за окончание конфликта.

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби. Следующий раунд переговоров планируется 1 февраля. Он будет двусторонним — участие США пока под вопросом.

Начальник ГРУ Костюков рассказал о плохом настроении делегации Киева в Абу-Даби
Начальник ГРУ Костюков рассказал о плохом настроении делегации Киева в Абу-Даби

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Рамзан Кадыров
  • ОАЭ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar