Кадыров посоветовал украинской делегации в Абу-Даби согласиться на все условия России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что украинской стороне на предстоящих переговорах в Абу-Даби необходимо принять все условия России. Свою позицию он лаконично высказал в комментарии URA.RU.

Кадыров посоветовал украинской делегации согласиться на все условия РФ. Видео © Telegram / URA.RU

«Согласиться на все условия», — ответил глава Чеченской Республики, дополнив, что он выступает за окончание конфликта.