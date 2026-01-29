Кадыров посоветовал украинской делегации в Абу-Даби согласиться на все условия России
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что украинской стороне на предстоящих переговорах в Абу-Даби необходимо принять все условия России. Свою позицию он лаконично высказал в комментарии URA.RU.
Кадыров посоветовал украинской делегации согласиться на все условия РФ. Видео © Telegram / URA.RU
«Согласиться на все условия», — ответил глава Чеченской Республики, дополнив, что он выступает за окончание конфликта.
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби. Следующий раунд переговоров планируется 1 февраля. Он будет двусторонним — участие США пока под вопросом.
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