Умеров: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся в формате рабочих групп

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в столице ОАЭ Абу-Даби продолжатся в формате отдельных рабочих групп. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, после стартовой трёхсторонней встречи с участием России, США и Украины стороны перешли к работе в отдельных группах. Они будут детально обсуждать конкретные направления и вопросы.

Затем планируется повторная совместная встреча для синхронизации позиций по итогам работы групп.