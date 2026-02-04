Умеров: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся в формате рабочих групп
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Переговоры по урегулированию украинского конфликта в столице ОАЭ Абу-Даби продолжатся в формате отдельных рабочих групп. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.
По его словам, после стартовой трёхсторонней встречи с участием России, США и Украины стороны перешли к работе в отдельных группах. Они будут детально обсуждать конкретные направления и вопросы.
Затем планируется повторная совместная встреча для синхронизации позиций по итогам работы групп.
Напомним, что в Абу-Даби 4–5 февраля проходит второй раунд трёхсторонних переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта. Пресс-служба Кремля сообщила, что состав российской делегации остаётся прежним.
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