Умеров назвал прошедшую встречу в Абу-Даби продуктивной и содержательной
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Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби прошли содержательно и продуктивно. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.
«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров в соцсетях.
Секретарь СНБО рассказал, что после общей встречи участники разделились на группы для дальнейшей работы.
Напомним, что сегодня завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Ожидается, что диалог возобновится завтра, 5 февраля. Состав российской делегации остался тем же, что и на предыдущей встрече. От американской стороны в Абу-Даби прибыли Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, от Украины в диалоге участвуют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь СНБО Рустем Умеров и депутат Давид Арахамия.
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