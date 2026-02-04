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Опубликовано 4 февраля, 19:30

Умеров назвал прошедшую встречу в Абу-Даби продуктивной и содержательной

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби прошли содержательно и продуктивно. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров в соцсетях.

Секретарь СНБО рассказал, что после общей встречи участники разделились на группы для дальнейшей работы.

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Напомним, что сегодня завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Ожидается, что диалог возобновится завтра, 5 февраля. Состав российской делегации остался тем же, что и на предыдущей встрече. От американской стороны в Абу-Даби прибыли Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, от Украины в диалоге участвуют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь СНБО Рустем Умеров и депутат Давид Арахамия.

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Наталья Демьянова
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