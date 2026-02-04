Умеров назвал прошедшую встречу в Абу-Даби продуктивной и содержательной

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби прошли содержательно и продуктивно. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров в соцсетях.

Секретарь СНБО рассказал, что после общей встречи участники разделились на группы для дальнейшей работы.