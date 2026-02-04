Первый день трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

Первый день трёхсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию между делегациями России, США и Украины завершился. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в X.

«Повешенный» над дипломатией: Карты Таро предсказали поворотный момент по Украине и раскрыли его дату

«Повешенный» над дипломатией: Карты Таро предсказали поворотный момент по Украине и раскрыли его дату

Напомним, встречи в трехстороннем формате (Россия — США — Украина) пройдут в столице ОАЭ 4–5 февраля. Состав российской делегации остался тем же, что и на предыдущей встрече. От американской стороны в Абу-Даби прибыли Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, от Украины в диалоге участвуют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь СНБО Рустем Умеров и депутат Давид Арахамия.