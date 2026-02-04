Рубио заявил о сокращении списка нерешённых вопросов по урегулированию на Украине
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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перечень нерешённых вопросов по урегулированию конфликта на Украине сокращается. Об этом он завил на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.
«Этот список [нерешённых вопросов] существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные», — сказал Рубио.
Напомним, что сегодня завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Ожидается, что диалог возобновится завтра, 5 февраля. Состав российской делегации остался тем же, что и на предыдущей встрече. От американской стороны в Абу-Даби прибыли Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, от Украины в диалоге участвуют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь СНБО Рустем Умеров и депутат Давид Арахамия.
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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.