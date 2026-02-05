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Опубликовано 5 февраля, 10:53

Дмитриев заявил о прогрессе переговоров с Украиной, несмотря на козни ЕС

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Переговорный процесс о мирном соглашении с Украиной продвигается, несмотря на попытки разжигателей войны из ЕС и Великобритании вмешаться. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Чем больше попыток вмешательства происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идёт хорошее позитивное движение вперёд. Но помешать невозможно», — отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что внешние силы, пытающиеся препятствовать переговорам, лишь подтверждают значимость процесса. По его словам, несмотря на вмешательство европейских стран и Великобритании, позитивное движение по мирному процессу продолжается, и достичь результата возможно.

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Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби, объединившие делегации России, Украины и США, сосредоточены на трёх ключевых направлениях. Стороны ищут точки согласия по территориальному устройству и формализации режима прекращения боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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