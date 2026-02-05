На трёхсторонних переговорах в ОАЭ обсуждают прекращение огня и территории
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Переговоры в Абу-Даби, объединившие за одним столом делегации из России, Украины и Соединённых Штатов, сосредоточены на трех фундаментальных направлениях. Согласно данным источника ТАСС, стороны пытаются найти точки соприкосновения в вопросах территориального устройства и формализации режима прекращения боевых действий.
Собеседник агентства также указал на важность экономического блока обсуждений, который наряду с военно-политическими мерами составляет основу текущих консультаций.
Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января. Второй проходит 4-5 февраля.
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