На трёхсторонних переговорах в ОАЭ обсуждают прекращение огня и территории

Переговоры в Абу-Даби, объединившие за одним столом делегации из России, Украины и Соединённых Штатов, сосредоточены на трех фундаментальных направлениях. Согласно данным источника ТАСС, стороны пытаются найти точки соприкосновения в вопросах территориального устройства и формализации режима прекращения боевых действий.

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января. Второй проходит 4-5 февраля.