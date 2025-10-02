Валдайский форум
2 октября, 12:09

Россия вернула из украинского плена 185 военных и 20 гражданских

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия вернула из украинского плена 185 военных, а также 20 гражданских лиц. Об обмене сообщили в Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц», — говорится в сообщении МО РФ.

Сейчас все они находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Далее их доставят Россию для лечения и реабилитации.

А 18 сентября Россия и Украина провели обмен телами военных. Оказалось, что Москва отдала противнику 1000 тел, а на родину вернула 24 тела наших военных. А в конце августа РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146.

