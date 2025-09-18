Россия и Украина провели очередной обмен телами. Как сообщает военкор Александр Коц, РФ отдала противнику 1000 тел его солдат, а на родину вернула 24 тела наших военных.

Выяснилось, почему украинские военнопленные так не хотят возвращаться на родину

А в конце августа РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом. После этого в обменном процессе возникла пауза.