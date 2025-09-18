Владимир Путин
18 сентября, 11:47

Россия и Украина провели обмен телами военных по формуле 1000 на 24

Обложка © ТАСС / Дмитрий Радченко

Россия и Украина провели очередной обмен телами. Как сообщает военкор Александр Коц, РФ отдала противнику 1000 тел его солдат, а на родину вернула 24 тела наших военных.

«Сегодня мы отдали очередную 1000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», — написал Коц в телеграм-канале.

А в конце августа РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом. После этого в обменном процессе возникла пауза.

