Россия и Украина провели обмен телами военных по формуле 1000 на 24
Россия и Украина провели очередной обмен телами. Как сообщает военкор Александр Коц, РФ отдала противнику 1000 тел его солдат, а на родину вернула 24 тела наших военных.
«Сегодня мы отдали очередную 1000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», — написал Коц в телеграм-канале.
А в конце августа РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом. После этого в обменном процессе возникла пауза.