Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. Об этом сообщает Минобороны России.
«24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.
В настоящее время российские военнослужащие проходят необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. После этого все они будут возвращены в Россию, где продолжат лечение и реабилитацию в профильных медицинских центрах Минобороны.
Как подчеркнули в Минобороны, возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническим усилиям Объединённых Арабских Эмиратов, оказавшим гуманитарную помощь.
Ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Брошенные Украиной военные даже написали петицию Владимиру Зеленскому на трёх языках. В документе они призвали его поступать справедливо, а не выбирать только 50–100 «особых» для передачи.