Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. Об этом сообщает Минобороны России.

«24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

В настоящее время российские военнослужащие проходят необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. После этого все они будут возвращены в Россию, где продолжат лечение и реабилитацию в профильных медицинских центрах Минобороны.