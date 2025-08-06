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6 августа, 19:09

«Мы вам вообще нужны?» Брошенные Киевом пленные написали Зеленскому петицию на трёх языках

Брошенные Киевом пленные написали петицию Зеленскому на трёх языках

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

RT опубликовал обращение тысячи украинских военнопленных, направленное Владимиру Зеленскому. Причиной послания стал отказ Киева включать этих людей в списки для обмена. В документе военные призвали главаря киевского режима действовать справедливо, а не отбирать лишь 50–100 «избранных» для передачи.

В тексте обращения пленные отметили, что давно готовы к обмену, но украинские представители исключили их из списков по неизвестным причинам, заменив другими людьми. Они напомнили Зеленскому, что избирали его для защиты интересов всех украинцев, а не только тех, кого он сам считает достойными.

«Пан президент, мы Вас выбирали, чтоб Вы заботились о всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу?» — вопрошают пленные.

Также авторы петиции обратили внимание на слова Зеленского о необходимости обмена «всех на всех». Они предложили передать России всех захваченных российских военных в обмен на такое же количество украинских пленных. По их мнению, это было бы честнее, чем ежемесячно отбирать небольшие группы «особых» людей. В послании прозвучал вопрос, нужны ли эти тысячи пленных Украине вообще.

«Нас здесь тысячи! Пан президент, мы Вам вообще нужны?» — сказано в послании.

В России запустили сайт с данными 1000 пленных ВСУ, которых не забирает Киев
В России запустили сайт с данными 1000 пленных ВСУ, которых не забирает Киев

Ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Информацию подтвердил помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Напомним, по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле Москва предложила Киеву обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. В тот же день состоялся очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной ВСУ, в обмен на украинских солдат. Однако затем Киев перестал соблюдать договорённости.

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Никита Никонов
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