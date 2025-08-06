RT опубликовал обращение тысячи украинских военнопленных, направленное Владимиру Зеленскому. Причиной послания стал отказ Киева включать этих людей в списки для обмена. В документе военные призвали главаря киевского режима действовать справедливо, а не отбирать лишь 50–100 «избранных» для передачи.

В тексте обращения пленные отметили, что давно готовы к обмену, но украинские представители исключили их из списков по неизвестным причинам, заменив другими людьми. Они напомнили Зеленскому, что избирали его для защиты интересов всех украинцев, а не только тех, кого он сам считает достойными.

«Пан президент, мы Вас выбирали, чтоб Вы заботились о всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу?» — вопрошают пленные.

Также авторы петиции обратили внимание на слова Зеленского о необходимости обмена «всех на всех». Они предложили передать России всех захваченных российских военных в обмен на такое же количество украинских пленных. По их мнению, это было бы честнее, чем ежемесячно отбирать небольшие группы «особых» людей. В послании прозвучал вопрос, нужны ли эти тысячи пленных Украине вообще.