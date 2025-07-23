Россия и Украина провели новый обмен пленными

Произошёл очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной Украине, в обмен на украинских солдат. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Сейчас наши бойцы находятся на территории Белоруссии.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Видео © Telegram / Минобороны России

«23 июля, в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, российские военнослужащие, находящиеся на территории Белоруссии, обеспечены всей необходимой психологической и медицинской помощью. После этого они будут возвращены в Россию для прохождения полного курса лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский выступил перед прессой по итогам третьей встречи в Стамбуле. Он сообщил, что в данный момент на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными — 250 на 250. Второй, беспрецедентно масштабный обмен, по его словам, уже завершён.

«В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1 200 человек завершен», — сказал журналистам Мединский.

С украинской стороны сообщений об обмене на данный момент нет.