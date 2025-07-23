Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились спустя 40 минут
ТАСС: Россия и Украина завершили третий раунд переговоров в Стамбуле
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Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом подошёл к концу в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, переговоры шли на русском языке
«Завершили», — сказал собеседник агентства.
Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.
Напомним, переговоры российской и украинской делегаций шли в закрытом режиме. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет. На открытии третьего раунда переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что конечной целью сегодняшней встречи является полное прекращение огня.