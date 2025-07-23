Life.ru публикует видео с закрытых переговоров России и Украины в Стамбуле

Появилось видео с переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле. Мероприятие проходит в закрытом формате.

Нам кадрах видно, что большинство украинских переговорщиков на этот раз одеты в костюмы, за исключением одного человека в камуфляже. По завершении встречи российская делегация проведёт пресс-конференцию во дворце Чираган.