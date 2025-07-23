Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 18:14

Life.ru публикует видео с закрытых переговоров России и Украины в Стамбуле

Появилось видео с закрытых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Появилось видео с переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле. Мероприятие проходит в закрытом формате.

Кадры с переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле. Видео © Life.ru

Нам кадрах видно, что большинство украинских переговорщиков на этот раз одеты в костюмы, за исключением одного человека в камуфляже. По завершении встречи российская делегация проведёт пресс-конференцию во дворце Чираган.

Итогом переговоров России и Украины должен быть мир, заявил глава МИД Турции
Итогом переговоров России и Украины должен быть мир, заявил глава МИД Турции

Прямо сейчас переговоры российской и украинской делегаций идут в закрытом режиме. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar