Life.ru публикует видео с закрытых переговоров России и Украины в Стамбуле
Появилось видео с закрытых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
Появилось видео с переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле. Мероприятие проходит в закрытом формате.
Кадры с переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле. Видео © Life.ru
Нам кадрах видно, что большинство украинских переговорщиков на этот раз одеты в костюмы, за исключением одного человека в камуфляже. По завершении встречи российская делегация проведёт пресс-конференцию во дворце Чираган.
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