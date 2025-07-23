Итогом переговоров России и Украины должен быть мир, заявил глава МИД Турции

Скорейшее прекращение украинского конфликта – такова конечная цель прямых переговоров делегаций РФ и Украины, проходивших в Стамбуле. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом третьего раунда переговоров в стамбульском дворце Чираган.

«Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», — сказал он.