Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 17:59

Итогом переговоров России и Украины должен быть мир, заявил глава МИД Турции

Фидан: Цель переговоров в Стамбуле — прекращение конфликта на Украине

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Скорейшее прекращение украинского конфликта – такова конечная цель прямых переговоров делегаций РФ и Украины, проходивших в Стамбуле. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом третьего раунда переговоров в стамбульском дворце Чираган.

«Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», — сказал он.

Фидан также заявил, что Турция продолжит миссию посредника в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня.

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Прямо сейчас переговоры российской и украинской делегаций идут в закрытом режиме. Перед этим главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar