Итогом переговоров России и Украины должен быть мир, заявил глава МИД Турции
Фидан: Цель переговоров в Стамбуле — прекращение конфликта на Украине
Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Скорейшее прекращение украинского конфликта – такова конечная цель прямых переговоров делегаций РФ и Украины, проходивших в Стамбуле. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан перед началом третьего раунда переговоров в стамбульском дворце Чираган.
«Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», — сказал он.
Фидан также заявил, что Турция продолжит миссию посредника в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня.