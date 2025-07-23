Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган
Главы делегаций России и Украины начали переговоры во дворце Чираган
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint
Руководители российских и украинских делегаций — Владимир Мединский и Рустем Умеровым — проводят переговоры один на один в резиденции Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент RT Константин Придыбайло.
«Мединский с Умеровым говорят один на один. И уже достаточно долго», — написал журналист в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 23 июля, пройдёт уже третий раунд переговоров между РФ и Украиной. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжает свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.
Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.