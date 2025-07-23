Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган

Руководители российских и украинских делегаций — Владимир Мединский и Рустем Умеровым — проводят переговоры один на один в резиденции Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Мединский с Умеровым говорят один на один. И уже достаточно долго», — написал журналист в телеграм-канале.