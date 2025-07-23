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23 июля, 16:58

Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган

Главы делегаций России и Украины начали переговоры во дворце Чираган

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Руководители российских и украинских делегаций — Владимир Мединский и Рустем Умеровым — проводят переговоры один на один в резиденции Чираган в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Мединский с Умеровым говорят один на один. И уже достаточно долго», — написал журналист в телеграм-канале.

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Напомним, сегодня, 23 июля, пройдёт уже третий раунд переговоров между РФ и Украиной. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжает свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.

Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.

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Наталья Демьянова
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