Турция раскрыла состав своей делегации на переговорах по Украине в Стамбуле
Турция направит на переговоры по Украине глав МИД, разведки и Генштаба
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Турция направит высокопоставленную делегацию на переговоры по Украине в Стамбуле. В состав турецкой делегации войдут ключевые представители силовых структур и дипломатического ведомства. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции.
«В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака», — пояснили собеседники агентства.
Министр иностранных дел Фидан выступит с вступительным словом на встрече, которая начнётся в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.
Как известно, первая встреча представителей России и Украины для проведения переговоров состоялась 16 мая в Стамбуле. Второй раунд переговоров прошел там же 2 июня. Ориентировочно сегодня, 23 июля, в 19:00 должен состояться третий раунд. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, состав группы останется прежним. Ранее сообщалось, что российская делегация вылетела в Турцию, а украинская сторона уже находится в Стамбуле.