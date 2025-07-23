Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 12:29

Турция раскрыла состав своей делегации на переговорах по Украине в Стамбуле

Турция направит на переговоры по Украине глав МИД, разведки и Генштаба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Турция направит высокопоставленную делегацию на переговоры по Украине в Стамбуле. В состав турецкой делегации войдут ключевые представители силовых структур и дипломатического ведомства. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции.

«В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака», — пояснили собеседники агентства.

Министр иностранных дел Фидан выступит с вступительным словом на встрече, которая начнётся в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Почти +40: Переговоры России и Украины в Турции пройдут в условиях аномальной жары
Почти +40: Переговоры России и Украины в Турции пройдут в условиях аномальной жары

Как известно, первая встреча представителей России и Украины для проведения переговоров состоялась 16 мая в Стамбуле. Второй раунд переговоров прошел там же 2 июня. Ориентировочно сегодня, 23 июля, в 19:00 должен состояться третий раунд. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, состав группы останется прежним. Ранее сообщалось, что российская делегация вылетела в Турцию, а украинская сторона уже находится в Стамбуле.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar