Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной
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Российская делегация вылетела в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщает журналист RT Константин Придыбайло.
«Российская делегация вылетела в Стамбул», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе: переговорная группа включает в себя четырёх основных представителей и четырёх экспертов. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек.