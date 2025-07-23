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23 июля, 08:39

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Российская делегация вылетела в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщает журналист RT Константин Придыбайло.

«Российская делегация вылетела в Стамбул», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе: переговорная группа включает в себя четырёх основных представителей и четырёх экспертов. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек.

Александра Вишнякова
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