Переговоры между Россией и Украиной, предварительно, начнутся в среду в 7 вечера

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле должны начаться в среду, 23 июля, в 19:00 по московскому времени. Однако окончательные дата и время встречи все ещё находятся в процессе уточнения. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00 мск», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что возможны изменения во времени и дате встречи.

Дворец Чираган (Чыраган-Палас) представляет собой пятизвёздочный отель, который занимает воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу пролива Босфор (между Бешикташем и Ортакёем в Стамбуле). Отель соединён мраморным мостом с дворцово-парковым комплексом Йылдыз.