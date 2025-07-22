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Регион
22 июля, 17:03

Переговоры между Россией и Украиной, предварительно, начнутся в среду в 7 вечера

РИА Новости: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле назначены на среду на 19:00

Дворец Чираган, где должна состояться встреча. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Дворец Чираган, где должна состояться встреча. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле должны начаться в среду, 23 июля, в 19:00 по московскому времени. Однако окончательные дата и время встречи все ещё находятся в процессе уточнения. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00 мск», — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что возможны изменения во времени и дате встречи.

Дворец Чираган (Чыраган-Палас) представляет собой пятизвёздочный отель, который занимает воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу пролива Босфор (между Бешикташем и Ортакёем в Стамбуле). Отель соединён мраморным мостом с дворцово-парковым комплексом Йылдыз.

Третий раунд переговоров России и Украины может пройти во дворце Чираган
Третий раунд переговоров России и Украины может пройти во дворце Чираган

Напомним, ранее назывались разные даты третьего раунда переговоров России и Украины. Сегодня вечером СМИ сообщили, что встреча пройдёт завтра, 23 июля.

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новоиспечённый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили, что получили предложение. При этом Россия давно была готова к новому раунду переговоров, но из Киева долгое время не поступало никаких сигналов на этот счёт. В Кремле заявили, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми Москва и Киев обменялись в ходе второго раунда переговоров.

Анастасия Никонорова
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