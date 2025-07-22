Третий раунд переговоров России и Украины может пройти во дворце Чираган
Дворец Чираган в Стамбуле. Обложка © Tihomir Sokolov from Pixabay
Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле на этой неделе. Для журналистов, которые приедут освещать встречу, будет организован медиапарк в саду, сообщил РИА «Новости» один из организаторов.
«Делегации могут организовывать пресс-конференции в месте проведения встречи. Для этих встреч будут подготовлены два отдельных зала», — сказал собеседник агенства и добавил, что доступ в зону будет возможен с 08:00 утра (совпадает с мск).
Неделей ранее Владимир Зеленский заявил о планах проведения следующей встречи российской и украинской делегаций в Турции 23 июля. Он сообщил, что основными темами предстоящих переговоров станут обмены пленными и организация «встречи на уровне лидеров». Официально в Москве не называли даты встречи.