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22 июля, 07:11

Третий раунд переговоров России и Украины может пройти во дворце Чираган

Дворец Чираган в Стамбуле. Обложка © Tihomir Sokolov from Pixabay

Дворец Чираган в Стамбуле. Обложка © Tihomir Sokolov from Pixabay

Третий раунд переговоров России и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле на этой неделе. Для журналистов, которые приедут освещать встречу, будет организован медиапарк в саду, сообщил РИА «Новости» один из организаторов.

«Делегации могут организовывать пресс-конференции в месте проведения встречи. Для этих встреч будут подготовлены два отдельных зала», — сказал собеседник агенства и добавил, что доступ в зону будет возможен с 08:00 утра (совпадает с мск).

ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля в Стамбуле
ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля в Стамбуле

Неделей ранее Владимир Зеленский заявил о планах проведения следующей встречи российской и украинской делегаций в Турции 23 июля. Он сообщил, что основными темами предстоящих переговоров станут обмены пленными и организация «встречи на уровне лидеров». Официально в Москве не называли даты встречи.

Андрей Бражников
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