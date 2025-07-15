Кремль озадачен отсутствием сигналов от Киева по срокам третьего раунда переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев предпочитает отмалчиваться по поводу сроков третьего раунда переговоров с Москвой, хотя Кремль по-прежнему выражает готовность продолжать общение.

«Я ещё раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда (переговоров с Украиной — прим. Life.ru). И трудно сказать, с чем это связано. Мы готовы продолжать диалог», — отметил Песков.