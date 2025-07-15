Кремль озадачен отсутствием сигналов от Киева по срокам третьего раунда переговоров
Песков: Москва не получала от Киева сигналов по дате третьего раунда переговоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев предпочитает отмалчиваться по поводу сроков третьего раунда переговоров с Москвой, хотя Кремль по-прежнему выражает готовность продолжать общение.
«Я ещё раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда (переговоров с Украиной — прим. Life.ru). И трудно сказать, с чем это связано. Мы готовы продолжать диалог», — отметил Песков.
Он добавил, что с российской стороны предпринимаются все необходимые шаги, в том числе и на высшем уровне, сейчас Москва ждёт ответных решений от киевского руководства. Песков подчеркнул, что от Украины не поступало вообще никаких предложений.
Напомним, первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле, в результате которого стороны обменялись пленными. Второй раунд прошёл 2 июня, где была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Российская делегация также предлагала временное прекращение огня для организации вывоза тел погибших, однако это предложение было Киевом отклонено. Турция и Россия ждут ответа от Украины, Стамбул по-прежнему готов стать площадкой для встречи.