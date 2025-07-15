«Я не понимаю»: Кличко не смог постичь смысл ультиматума Трампа России
Кличко раскритиковал выдвинутый Трампом России ультиматум
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Мэр Киева Виталий Кличко выразил критику в адрес президента США Дональда Трампа из-за предоставления России 50-дневной отсрочки перед возможным введением пошлин. Об этом сообщило NTV.
«Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней», — заявил бывший боксёр и пожаловался на удары по объектам украинского ВПК.
Ранее в понедельник президент США выдвинул России ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения требований Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров, а также вторичные пошлины для стран, закупающих нефть, газ и другие энергоносители у России. Одновременно Трамп сообщил, что США и ЕС договорились о поставках американского оружия Киеву, причём расходы на это лягут на Европу. В будущем Украина получит не только ракеты, но и батареи Patriot. В Кремле подчёркивали, что готовы к переговорам, но Киев не проявляет встречной инициативы.