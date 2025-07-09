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9 июля, 12:44

Мэр Киева Виталий Кличко промычал в микрофон на заседании и поднял себя на смех

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Мэр Киева Виталий Кличко вместо внятного выступления начал мычать в микрофон на официальном заседании. Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовавшие запись конфуза.

Кличко потерял дар речи на заседании. Видео © Соцсети

Вместо речи Кличко издавал нечленораздельные звуки. Некоторые предположили, что он мог потерять дар речи после очередного визита российских «Гераней».

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Ранее ВС Украины заявили о рекордном количестве запущенных ударных беспилотников российских военных за прошедшую ночь, а Владимир Зеленский выступил с заявлением, осуждающим «новую масштабную атаку». Он призвал союзников Киева усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта.

Александра Мышляева
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