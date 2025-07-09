Мэр Киева Виталий Кличко промычал в микрофон на заседании и поднял себя на смех
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Мэр Киева Виталий Кличко вместо внятного выступления начал мычать в микрофон на официальном заседании. Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовавшие запись конфуза.
Кличко потерял дар речи на заседании. Видео © Соцсети
Вместо речи Кличко издавал нечленораздельные звуки. Некоторые предположили, что он мог потерять дар речи после очередного визита российских «Гераней».
Ранее ВС Украины заявили о рекордном количестве запущенных ударных беспилотников российских военных за прошедшую ночь, а Владимир Зеленский выступил с заявлением, осуждающим «новую масштабную атаку». Он призвал союзников Киева усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта.