Зеленский заявил, что ВС РФ этой ночью выпустили по Украине 728 дронов и 13 ракет

Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли «новую масштабную атаку» по территории Украины. В связи с этим он обратился к союзникам Киева и призвал «давить» на Россию, чтобы заставить прекратить конфликт.

О том, что в ряде регионов Украины зафиксированы авиаудары по военным аэродромам, ранее сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Например, в Киевской области был нанесён удар по базе в Гостомеле. В ВСУ заявили, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По утверждению украинской стороны, это самая масштабная атака с начала СВО.