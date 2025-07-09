Зеленский заявил, что ВС РФ этой ночью выпустили по Украине 728 дронов и 13 ракет
Зеленский заявил о масштабной атаке ВС РФ и призвал к болезненным санкциям
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Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли «новую масштабную атаку» по территории Украины. В связи с этим он обратился к союзникам Киева и призвал «давить» на Россию, чтобы заставить прекратить конфликт.
Зеленский уточнил, что за сутки российские войска выпустили 728 беспилотников и 13 ракет, среди которых «Кинжалы» и «Искандеры».
О том, что в ряде регионов Украины зафиксированы авиаудары по военным аэродромам, ранее сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Например, в Киевской области был нанесён удар по базе в Гостомеле. В ВСУ заявили, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По утверждению украинской стороны, это самая масштабная атака с начала СВО.