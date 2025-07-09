Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 06:30

Кара за бойню на пляже: Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за время СВО

Воздушные силы ВСУ: Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

В ряде регионов Украины зафиксированы авиаудары по военным аэродромам. В частности, в Киевской области был нанесён удар по воздушной базе в Гостомеле. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — написал он.

Помимо этого, подпольщик заявил об ударах вблизи аэропорта Харькова.

Командование Воздушных сил ВСУ пишет, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По утверждению украинской стороны, это самая масштабная атака с начала СВО. Также по военным целям ВСУ было запущено 14 ракет. В ВСУ признают, что 6 гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» не были сбиты и, предположительно, достигли своих целей.

Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске
Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время смертельного удара ВСУ по пляжу в Курске

Напомним, вечером 8 июля в результате атаки украинских войск по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Хинштейн назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день. Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar