Кара за бойню на пляже: Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за время СВО

В ряде регионов Украины зафиксированы авиаудары по военным аэродромам. В частности, в Киевской области был нанесён удар по воздушной базе в Гостомеле. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — написал он.

Помимо этого, подпольщик заявил об ударах вблизи аэропорта Харькова.