Кара за бойню на пляже: Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за время СВО
Воздушные силы ВСУ: Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за СВО
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В ряде регионов Украины зафиксированы авиаудары по военным аэродромам. В частности, в Киевской области был нанесён удар по воздушной базе в Гостомеле. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«В киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — написал он.
Помимо этого, подпольщик заявил об ударах вблизи аэропорта Харькова.
Командование Воздушных сил ВСУ пишет, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По утверждению украинской стороны, это самая масштабная атака с начала СВО. Также по военным целям ВСУ было запущено 14 ракет. В ВСУ признают, что 6 гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» не были сбиты и, предположительно, достигли своих целей.
Напомним, вечером 8 июля в результате атаки украинских войск по городскому пляжу в Курске погибли три человека и ещё семь получили ранения, в том числе и пятилетний ребёнок. Хинштейн назвал этот удар «подлым и бесчеловечным», подчеркнув, что ВСУ нанесли его по мирным жителям в праздничный день. Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие идёт на убийство детей.