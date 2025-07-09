Авиазавод в Луцке, склады в Киеве, аэродром под Житомиром: Армия РФ превратила в пыль важные объекты ВСУ
Mash: При ударе ВС РФ по Украине поражены авиазавод в Луцке и склады в Киеве
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Сегодня утром Вооружённые силы России нанесли масштабный комбинированный удар по объектам на Украине. В результате были уничтожены авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке, а также склады с боеприпасами в Киеве, пишет Mash.
Удар по авиазаводу в Луцке. Видео © «Страна.ua»
В список поражённых целей также вошли военный аэродром в Озёрном под Житомиром, промышленные объекты в Кривом Роге, включая Южный горно-обогатительный комбинат, и аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.
Для проведения операции были задействованы 728 беспилотников, включая дроны-приманки «Гербера», которые использовались для дезориентации ПВО, и ударные БПЛА «Герань». Основной удар наносился гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М«» и крылатыми ракетами Х-101.
Как сообщило Министерство обороны России, все поставленные цели были успешно поражены, а задачи операции выполнены в полном объёме.
Напомним, после массированного удара российских сил по украинской территории Владимир Зеленский выступил с заявлением, осуждающим «новую масштабную атаку». Он призвал союзников Киева усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта. По словам экс-комика, за прошедшие сутки российские войска использовали внушительный арсенал, включая 728 беспилотных летательных аппаратов и 13 ракет различных типов, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры».