Авиазавод в Луцке, склады в Киеве, аэродром под Житомиром: Армия РФ превратила в пыль важные объекты ВСУ

Сегодня утром Вооружённые силы России нанесли масштабный комбинированный удар по объектам на Украине. В результате были уничтожены авиазавод по ремонту ракетных двигателей в Луцке, а также склады с боеприпасами в Киеве, пишет Mash.

Удар по авиазаводу в Луцке. Видео © «Страна.ua»

В список поражённых целей также вошли военный аэродром в Озёрном под Житомиром, промышленные объекты в Кривом Роге, включая Южный горно-обогатительный комбинат, и аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Для проведения операции были задействованы 728 беспилотников, включая дроны-приманки «Гербера», которые использовались для дезориентации ПВО, и ударные БПЛА «Герань». Основной удар наносился гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М«» и крылатыми ракетами Х-101.









Как сообщило Министерство обороны России, все поставленные цели были успешно поражены, а задачи операции выполнены в полном объёме.