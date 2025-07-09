Генерал объяснил, как массированные удары дронами по Украине изменят ход СВО
Генерал Липовой: Армия России продолжит массированные удары дронами по Украине
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После единовременного запуска более 700 БПЛА Армия России продолжит массированные удары дронами по Украине, уверен генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, эффективные удары беспилотниками по военным объектам ВСУ стали возможны благодаря развитию отечественной промышленности.
«Такое количество БПЛА, выпущенных по целям ВСУ на Украине, становится нормой. Если раньше было около 100 за ночь, то сейчас мы можем запустить 700–800. Это говорит о возросших возможностях российской промышленности», — отметил Герой России.
По его словам, количество беспилотников будет только возрастать, что непременно скажется на ходе СВО. Теперь у ВС РФ не будет проблем с уничтожением объектов противника как на линии фронта, так и в глубоком тылу. Это позволит нанести серьёзный ущерб ВПК Украины, подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, в ночь на 9 июля Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за время СВО. В частности, Киевской области был нанесён удар по воздушной базе в Гостомеле. В целом же по территории противника было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По военным объектам было выпущено 14 ракет. ВСУ признают, что 6 гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» не были сбиты и, вероятно, достигли своих целей.