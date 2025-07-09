Критический урон ВПК: Армия России разнесла тылы ВСУ с помощью ракет и беспилотников

Армия России минувшей ночью нанесла по Украине самый мощный удар за последнее время. Взрывы гремели в Днепропетровской, Тернопольской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. Наши войска с помощью ракет и беспилотников разнесли тылы ВСУ до самой границы с Польшей.

Как пишет сайт MK.ru, иллюзии «глубокой тыловой тишины» на западе Украины больше нет. Эксперты отмечают, что ВС РФ смогли нанести критический урон вражеской оборонной промышленности. К примеру, в Луцке ракеты «Кинжал» совместно с дронами-камикадзе «Герань» уничтожили объекты завода «Мотор», где был налажен выпуск и ремонт авиационных и ракетных двигателей.

Цели для масштабного удара выбраны строго обосновано, уверен координатор николаевского подполья Сергея Лебедева. Удары Армии России, по его словам, пришлись на объекты стратегического значения, что означает полномасштабную зачистку глубинных тылов ВСУ.

«ВСУ расслабились: считали, что западнее Винницы — зона неприкосновенности. Все логистические и ремонтные цепочки, подготовка БПЛА, тренировки расчётов, переформатирование бригад — всё это переехало туда. Теперь это ощущение — мишень. ВСУ обустроились, а Россия подождала, пока они расслабятся. Подождала — и ударила», — отметил Лебедев.