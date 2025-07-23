Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с Россией
Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с РФ до 14 человек
Глава киевского режима Владимир Зеленский увеличил число участников украинской делегации для проведения переговоров с Россией, расширив её состав с 12 до 14 человек.
Согласно указу, к команде добавились представитель омбудсмена и дополнительный член Генерального штаба ВСУ.
Напомним, данная встреча может состояться 23 июля. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Тем не менее дата и время встречи ещё могут измениться. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что новый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили получение этого предложения.