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Регион
23 июля, 06:37

Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с Россией

Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с РФ до 14 человек

Глава киевского режима Владимир Зеленский увеличил число участников украинской делегации для проведения переговоров с Россией, расширив её состав с 12 до 14 человек.

Согласно указу, к команде добавились представитель омбудсмена и дополнительный член Генерального штаба ВСУ.

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Напомним, данная встреча может состояться 23 июля. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Тем не менее дата и время встречи ещё могут измениться. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что новый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили получение этого предложения.

Оксана Попова
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