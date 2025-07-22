На Украине раскрыли ожидания от переговоров с российской делегацией в Стамбуле

Украина ожидает, что российская делегация на переговорах в Стамбуле будет иметь полномочия для обсуждения ключевых вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Киеве, сообщает «Укринформ». По его словам, основными темами переговоров должны стать установление перемирия и прекращение огня.

«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — подчеркнул Кулеба.