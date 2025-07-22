На Украине раскрыли ожидания от переговоров с российской делегацией в Стамбуле
Сибига: Встреча Украины с Россией в Стамбуле должна быть предметной
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Украина ожидает, что российская делегация на переговорах в Стамбуле будет иметь полномочия для обсуждения ключевых вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна в Киеве, сообщает «Укринформ». По его словам, основными темами переговоров должны стать установление перемирия и прекращение огня.
«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — подчеркнул Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что Киев ранее предлагал провести встречу на уровне лидеров России и Украины с участием президентов США и Турции, а также европейских лидеров для обсуждения стратегических вопросов. По его словам, такой формат мог бы значительно повлиять на динамику процесса достижения перемирия.
Вероятно, третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля в Стамбуле. Владимир Зеленский определился со своей позицией на предстоящих переговорах с Россией и распорядился создать делегацию для участия во встрече. Подтверждение о планах провести третий раунд переговоров на этой неделе поступило и от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.